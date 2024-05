D

ecía Jorge Luis Borges que si existiera la justicia en este mundo, al morir deberíamos convertirnos en nada, pero que él no creía que existiera tal justicia, y algún teólogo salesiano (de cuyo nombre no puedo acordarme) afirmaba que después de morir nos desconectábamos totalmente de esta realidad mundana, pues la pretendida paz celestial se haría añicos si pudiéramos ver la sarta de estupideces que se seguían acumulando por acá abajo.

Bueno. Ojalá el ánimo y el ánima de João Henrique hayan tenido tiempo suficiente para echarle un vistazo al emotivo homenaje que se le rindió el pasado 18 de abril, pocos días después de su muerte, en el estudio A del Instituto Mexicano de la Radio (IMER).

En la anterior entrega de esta columna hacíamos un esfuerzo de síntesis para rescatar algunos testimonios vertidos aquella tarde. Continuemos, pues.

Kathia Lizcano (su compañera y madre de sus dos hijas): “Lo conocí cuando empecé a estudiar música. Como maestro era bastante exigente porque le importaba la música, le apasionaba y vivía por ella; no se podía permitir que no le tuvieran respeto a la música. La primera vez que lo escuché tocar me quedé con la boca abierta de lo bien que tocaba y dije ‘con razón se enoja tanto con nosotros en clase.’ Fue mi maestro de piano, de armonía, de portugués. Me enseñó muchísimas cosas; me enseñó historia de Brasil, cultura brasileña. Trabajé con él en su programa de radio desde que empezó”.

Romeo Aguilar (percusionista): Con João fue una experiencia de vida, fueron más de 40 años de convivencia. Era un ser humano muy generoso, amaba la vida. Los dos nos provocábamos para que siempre estuviéramos riendo. La música le era tan importante que para que un músico pudiera tener acceso, él escribía muy sencillo, para que no nos costara trabajo leer y estuviéramos más atentos en la interpretación. Era generoso en todos sentidos .

Mauricio Blass (baterista): “Recuerdo cuando fue el concierto de aniversario de 30 años. Fue impresionante verlo durante todos los preparativos. Ya había hecho los arreglos para una orquesta… en los pasillos del teatro estaba rojo; uno no daba crédito de verlo así, con tanta intensidad que traía para que saliera el concierto al cien por ciento. Pocas veces uno veía esa parte, pero dentro de todo eso se acercaba a uno y te daba tu tiempo: ‘No, tú tranquilo, todo va a salir bien.’ Se daba la media vuelta y seguía corriendo por todos los pisos, por todo el teatro, checando hasta el detalle de la silla, de los atriles, de las luces. Y al momento que subía al escenario y empezaba a tocar, toda esa intensidad la transmitía en la música”.

Margie Bermejo (cantante): “Nos conocimos, comenzamos a hablar de qué podíamos hacer. Yo le presenté un programa, él me enseñó muchísimo de la música brasileña. Yo ya había cantado bossa nova y conocía obra de Carlos Lira, pero con João realmente entré al mundo de la música brasileña. Más que nada, nos inclinábamos por darle a las canciones un toque de jazz. Grabamos un primer disco que se llamó Sabor a jazz. Lo disfrutamos muchísimo. Con Joao trabajé cerca de 16 años, y tuvimos suerte; o era un momento realmente de auge de la música o había buenas autoridades de cultura. Tuvimos un montón de giras, recorrimos el país de arriba abajo”.