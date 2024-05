▲ Miguel Mancera Aguayo, ex director del Banco de México; Francisco Gil Díaz, ex subdirector de la misma institución y ex secretario de Hacienda y Crédito Público, y Guillermo Ortiz Martínez, quien fue gobernador del banco central durante 11 años y titular de Hacienda, están entre los beneficiarios de pensiones que superan ampliamente las percepciones de muchos funcionarios en activo. Foto La Jornada