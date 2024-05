Con esa postura esquiva, el obispo Rangel deja el camino libre a las especulaciones en general y, en particular, a los señalamientos del comisario de seguridad de Morelos, que atribuyeron el episodio del jerarca religioso a asuntos sumamente mundanos. También debería ayudar este incidente a la élite de la Iglesia católica a recalibrar sus abiertas pretensiones de activismo electoral opositor, que no están encontrando las suficientes mechas coadyuvantes en la confección de presuntas teas salvíficas de una nación, dicen, colocada al borde de los abismos, entre ellos el del comunismo.

Astillas

De gira en Veracruz, con el fantasma inmobiliario de Rocío Nahle presente de diversas formas, la científica de la cola de caballo atribuyó las penurias demoscópicas de la oposición a su campaña de odio, que a lo mejor les funcionó en 2006, pero eso ya no , pues, para nosotros lo importante es que la esencia de una elección sean las propuestas y no este enojo que trae la oposición, que por otro lado es entendible, no creo que sea fácil ir 20, 30 puntos abajo en las encuestas; deben estar un poco molestos ... La candidata filopanista que asegura tener ovarios del tamaño de las toronjas ayer se dijo atemorizada: Creo que estamos llenos de miedo. Después de lo que le pasó a María Amparo (Casar), dicen: ¿quién es la siguiente?, ¿quién se atreve a levantar la mano y exhibir lo que está pasando?; mañana salgo yo en la mañanera ... Desde Zapopan, Jalisco, el aspirante presidencial dantesco ha pedido a la hidalguense de las gelatinas que acepte que ya la rebasó en intención de voto y se dijo amenazado por los enojos de su adversaria: Hago responsable a Xochitl Gálvez de estos actos de provocación que están organizando desde su coordinación de campaña. Nosotros no hemos interferido con ninguno de sus eventos. Ya lo intentaron en Morelia y (como ha sido su campaña) resultó un fiasco. ¿Qué quieren provocar? ... ¡Hasta mañana!

