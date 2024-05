E

l obispo emérito de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, informó que ha otorgado cristiano perdón a las personas que le han hecho daño por los hechos de los que he sido víctima, así como aquellos que me han revictimizado producto de la desinformación . No relata los hechos ni identifica a los autores de la presunta falsa información. El prelado quiere darle sepultura al escándalo. Sin embargo, el delito de secuestro que sufrió se persigue de oficio, independientemente de la voluntad de las víctimas. En esas circunstancias, correspondería a la Fiscalía General de la República seguir una investigación a fin de hallar a los responsables del plagio y de la intoxicación que lo postró por varios días. ¿Quién es el misterioso hombre que lo acompañó al hotel, qué drogas le suministró? Ya hay un amplio reporte en El Vaticano del acontecimiento.

¿Por quién votar?

El clero está muy dividido en vísperas de las elecciones presidenciales. Por un lado, la mayoría de sacerdotes, monjes y monjas vive en pobreza, se beneficia de los programas sociales y se identifica con Morena. Ese sector votaría por Claudia Sheinbaum; no quiere arriesgarse a sufrir la amenaza de Xóchitl Gálvez de desaparecer los programas sociales. Por otro lado, está la minoría de jerarcas que vive holgadamente, identificada con la derecha prianista. No necesita los apoyos. Algunos han usado las misas dominicales para exhortar a los fieles a que voten en contra del partido en el poder. Recientemente, el jalisciense cardenal, Juan Sandoval Íñiguez, llamó a no votar por quienes están en el poder y señaló que hay riesgo de colapso económico, persecución religiosa y comunismo. El presidente López obrador no quiso engancharse en el pleito, pero recordó que hace años el mismo cardenal llamaba a votar en su contra. El caso del obispo secuestrado en Morelos abre una oportunidad. Tan fácil que sería para las autoridades hurgar a fondo en lo que realmente sucedió y que el obispo prefiere perdonar. ¿Volverá a seguir mediando ente los grupos de narcos para que detengan las matanzas? Si lo hace, debería pedirles que no sean llevados.