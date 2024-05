Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 9 de mayo de 2024, p. 26

Chilpancingo, Gro., El obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, declaró ayer que, en ejercicio de sus derechos constitucionales, no presentará ninguna denuncia contra las personas que tanto mal me han hecho , y que perdona a todos los que me han hecho daño por los hechos de los que he sido víctima producto de la desinformación .

Esta es su primera declaración pública luego de que el pasado 27 de abril autoridades dieron a conocer su desaparición en Cuernavaca, Morelos, y dos días después lo encontraron en el hospital general José G. Parres, de esa ciudad.

El prelado pidió a los medios de comunicación me comprendan y respeten mi decisión al bien de mi seguridad e integridad física y moral , difundió en un comunicado la mañana de ayer.

“Yo, monseñor Salvador Rangel Mendoza, obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, me dirijo a todo el pueblo de Dios a través de este comunicado para informarles lo siguiente:

“Después de haber hecho oración, meditado profundamente y de haber consultado con mis seres queridos, tanto del clero como laicos y, en razón de que lamentablemente mi vida, edad y mi salud están en condiciones desfavorables; siguiendo los principios evangélicos de nuestro señor Jesucristo, que perdonó a las personas que lo traicionaron, lo vendieron, lo juzgaron, lo torturaron y lo asesinaron. Con todo mi corazón perdonó a todas las personas que me han hecho daño por los hechos de los que he sido víctima, así como a aquellos que me han revictimizado producto de la desinformación.