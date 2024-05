Juan José Olivares

Jueves 9 de mayo de 2024, p. 8

Brian Eno es un artista multifacético. Pionero en el uso de sonidos electrónicos ambientales. Es fundador de la banda Roxy Music y productor de artistas como David Bowie, U2, Talking Heads y Coldplay.

Eno también es un creador audiovisual que en recientes años ha volcado su creatividad en la instalación. Se recuerdan Lightforms / Soundforms y 77 Million Paitings, en las que la tecnología y las sensaciones van de la mano.

Ahora presenta en nuestro país Face to Face for Mexico, la más reciente de sus obras, en la que plantea una exploración de pautas aleatorias y las posibilidades de combinación de la inteligencia artificial (IA) para producir obras inesperadas e inusuales.

Se trata de una visión optimista de la humanidad , afirmó Eno, a través de un video, sobre este montaje que estará abierto al público que visite el Colegio de San Ildefonso, en el Centro Histórico.

Este proyecto forma parte del festival El Aleph, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ayer realizó un recorrido para la prensa.

Face to Face for Mexico (musicalizada con la pieza loop Between Coming and Going, obvio, hecha por Eno) se ha expuesto en otras ciudades, como Londres, Dublín y Bogotá. Comenzó (en 2003) con la recopilación de un pequeño grupo de fotografías de rostros verdaderos (personas reales), cada uno capturado en una fotografía fija. Cada que se yuxtaponen las fotos en 25 cuadros por segundo, da una impresión de nuevos humanos.

Con ayuda de la IA

A partir de un software, la imagen se transforma lentamente de una cara real a otra, un proceso de cambio píxel por píxel. Esto genera una larga cadena de nuevos rostros entre cada uno de los humanos reales; personas que nunca han existido, humanos intermedios, 25 de ellos cada segundo. En esta versión han nacido 36 mil caras nuevas con la ayuda de la inteligencia artificial.