De La Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 9 de mayo de 2024, p. 8

El músico estadunidense Steven Frank Albini, conocido como Steve Albini, falleció a la edad de 61 años en su estudio de grabación Electronic Audio, en Chicago, Estados Unidos, el pasado martes.

El guitarrista también es conocido por haber trabajado en grabaciones de bandas como Nirvana, Pixies, The Breeders, PJ Harvey, Melt-Banana, Cheap Trick y Godspeed You! Black Emperor.

Su historia en la escena musical comenzó con el acercamiento que tuvo con el punk rock en 1979, cuando se hizo seguidor de bandas como The Stooges, Ramones, Television, Suicide, Wire, The Fall, The Velvet Underground, The Birthday Party, Public Image Ltd y Killing Joke.

Aprendió a tocar el bajo en semanas para después aventarse a actuar con grupos en vivo; colaboró con el baterista Joey Cregg en la banda de punk Just Ducky, que pronto se disolvió.

Fue fundador de la banda de noise rock y post-hardcore Big Black, en 1982, en la que participaban los músicos Jeff Pezzati y Santiago Durango; grabaron dos epés: Bulldozer, en 1983, y Racer-X, en 1984. Luego de que Pezzati salió del grupo, fue remplazado por Dave Riley. Entonces la agrupación lanzó dos álbumes más: Atomizer, en 1986, y Songs About Fucking, en 1987, año en que también creó el epé Headache.

Big Black, banda corrosiva

Big Black se ganó la reputación de ser banda corrosiva , que incluía en sus letras altas dosis de sarcasmo e incorrección política. Con gran popularidad, la agrupación se separó en 1987.

En ese año, Albini formó Rapeman junto con Rey Washam y David Wm. Sims, con quienes lanzó el epé Budd y el álbum Two Nuns and a Pack Mule, en 1988, además de los sencillos Hated Chinee/ Marmoset e Inki’s Butt Crack/ Song Number One. La banda se separó en 1989.