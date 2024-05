Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Jueves 9 de mayo de 2024, p. a12

Al remo siempre lo han conside-rado un deporte rudo, para hombres, debido al esfuerzo físico que se exhibe en las competencias.

Sin embargo, no sólo ellos dan paladas sobre el río o la laguna. Las mujeres también soportan intensas cargas de entrenamiento que fácilmente superan ocho horas diarias, ya sea dentro o fuera del agua.

Voy a cumplir 17 años practicándolo y aunque me cobró factura con lesiones, he aprendido a fortalecer cada parte de mi cuerpo por muy pequeña que sea. El remo es una disciplina que saca lo mejor de mí, tanto física como mentalmente , compartió la seleccionada olímpica Kenia Lechuga.

De complexión delgada y baja estatura (1.62m), la regiomontana escuchó en innumerables ocasiones que no tenía la talla para destacar, barrera que hizo añicos el 8 de septiembre de 2023, cuando le dio a México una histórica medalla de plata en la Copa del Mundo celebrada en Belgrado, Serbia.

Me ha costado mucho trabajo llegar hasta donde estoy, que las rivales me tengan respeto a pesar de que físicamente no parezco muy fuerte. Mucha gente no creyó que podría destacar; se equivocaron , explicó la deportista, quien ya cuenta con su boleto a París 2024.

El remo, deporte que practica desde niña, fue incluido en el ca-lendario olímpico desde los primeros Juegos modernos de 1896. Sin embargo, sólo para hombres. Fue hasta 1996, 100 años después, cuando se incluyeron las pruebas femeninas.