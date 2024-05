Erendira Palma Hernández

Jueves 9 de mayo de 2024

La crisis de entrenadores mexicanos en Primera División se agravó de tal manera que por primera vez no hay un director técnico nacional en la liguilla. Mientras los equipos parecieran sólo mirar a los estrategas extranjeros, los tricolores demuestran su capacidad en torneos alternos como la Liga Expansión Mx, donde Alfonso Sosa, quien ganó tres títulos en el extinto Ascenso Mx, disputará otra final.

Algunos clubes son resultadistas, el problema es cuando se privilegia el negocio sobre lo deportivo , señaló José Guadalupe Profe Cruz, quien tuvo su última oportuni-dad en la Liga Mx hace tres años con Necaxa.