Apasionado de la gestión teatral, así como de la actuación, Miguel Cuerdo (Bilbao, 1971) puntualizó que la obra tiene un sentido existencialista, en primera instancia, pero luego pasa a un tono cómico.

“Radica un poco en ‘el soy o no soy’ o hasta qué punto sabemos que algo es real o no, y después viene un apartado que pareciera una telecomedia. En esta adaptación me fue más fácil entender ciertas situaciones de la trama, entre ellas la personalidad de Basilio y los porqués de sus decisiones.

Sin embargo, uno de los principales desafíos de la producción fue contrarrestar el prejuicio que los espectadores tienen al verso. El verso tiene su dificultad, pero una de las cosas maravillosas que logramos fue desarrollarlo desde un lugar muy fácil de asimilar. Incluso los adolescentes que han presenciado el montaje han salido maravillados.

En cuanto a la escenografía, Cuerdo Rivas enfatizó que ésta es muy básica: un suelo negro y una pared con siete puertas abatibles.

“Pareciera algo muy minimalista, pero de pronto, hay momentos que se vuelven majestuosos; depende también de la sede donde nos presentemos.

“Como es un texto muy conocido, te involucra bastante. Hay ocasiones en que el rey empieza a reflexionar, y lanza al público una pregunta. Ese tipo de interacciones son muy cercanas.

Algo que me gusta mucho es cuando Segismundo señala que como no sabemos si estamos viviendo un sueño o no; es necesario, por si acaso, portarnos bien: ser buenas personas y disfrutar de la vida. Al final, no sabemos si vivimos en una fantasía o en una pesadilla, pero hay que pasarla bien , concluyó el productor escénico.

La vida es sueño se presenta hoy a las 20 horas en la sala principal del Palacio de Bellas Artes (Av. Juárez y Eje Central s/n, Centro Histórico).