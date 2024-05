Afp

Periódico La Jornada

Jueves 9 de mayo de 2024, p. 6

Kingwood. Antes de exponerse en un museo, los fósiles de un dinosaurio pasan por artistas que deben retirarles la tierra, reconstruirlos y pintarlos de forma que queden perfectos al ojo humano. Para la restauradora Lauren McClain es como armar un rompecabezas en tercera dimensión.

En su taller, en Kingwood, en Houston, Texas, McClain utiliza una especie de minitaladro parecido a la herramienta de un dentista, conectado a una compresora con el que retira cuidadosamente las partículas de suelo pegadas a estos restos que llegan a superar 60 millones de años.

Una vez limpio, debe montar este rompecabezas milenario, que muchas veces llega incompleto. Moldea las partes faltantes de un fémur de Tyrannosaurus, un dedo o una tibia de Triceratops, el fémur de un Edmontosaurus o los dientes de un megalodón. Ya ha trabajado también en un fósil de Eurypterida (conocido como escorpión marino) de 200 millones de años.

“Me dicem: ‘debes ser buena con los rompecabezas’, y en realidad no me gustan mucho, pero cuando se trata de uno en tercera dimensión que se convierte en un dinosaurio, eso sí me gusta”, explica McClain, de 33 años.

Es similar porque cuando tienes algo que está en 100 piezas, realmente tienes que estudiar todos esos bordes y cómo se alinean, así como perfeccionar los detalles para reconstruirlo y convertirlo en lo que era , agrega.

Varios de estos gigantescos seres habitaron estados como Montana, Dakota del Norte y del Sur, Colorado, Florida y California, que suelen ser atractivos para quienes buscan fósiles.