Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Jueves 9 de mayo de 2024, p. 28

Entre discursos contra los migrantes, diputados locales del PRI que buscan ser relegidos, Jonathan Colmenares y Tania Larios, ofrecieron a vecinos del conjunto habitacional Alianza Popular Revolucionaria y trabajadores de la tienda SuperIssste Coapa, en Coyoacán, impedir lo que se ha convertido en un rumor: el cierre del establecimiento para convertirlo en un albergue para extranjeros.

En una reunión que tuvo además representación del diputado federal Héctor Saúl Téllez, también en campaña, un trabajador que omitió identificarse, pero afirmó ser representante sindical, sin exhibir documentos aseguró que ya se recibió la notificación para cerrar esa tienda.

Nos confirmaron para qué quieren el predio: para poner el albergue y a todos los vecinos no nos conviene por lo que ha estado pasando en Tláhuac: mucha inseguridad, se orinan en los camellones, huele bastante mal, es lo que vamos a tener si logran esto.