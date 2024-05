Alonso Urrutia y Ángeles Cruz

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de mayo de 2024, p. 14

México mantiene su exigencia de que Ecuador ofrezca disculpas por la irrupción de fuerzas de seguridad de ese país en la embajada mexicana en Quito; que refrende un compromiso de no repetición y otorgue garantías de respetar el derecho de asilo al ex vicepresidente de Ecuador Jorge Glass, quien se mantiene preso en esa nación sudamericana, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Estos son los planteamientos de la demanda de México ante la Corte Internacional de Justicia, mencionó el mandatario, quien no abundó en torno a la contrademanda que hizo Ecuador contra México. López Obrador recordó que en el recurso promovido ante ese organismo internacional, se solicita que sea la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas la que decida en torno a la resolución que se vaya adoptar ante este litigio internacional. Además la petición es que los cinco países que tienen derecho de veto no ejerzan esta facultad para que no se repitan este tipo de acciones.