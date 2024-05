El Tribunal Electoral no está en falta, está firme y ejerciendo sus facultades y atribuciones; la integración actual de esta institución con cinco magistrados está preparada en lo jurídico y en lo institucional; en ética, con la independencia y autonomía que nos ha representado siempre para seguir fortaleciendo el ejercicio pleno de los derechos de todos , aseveró.

Pese a los constantes llamados que desde febrero hizo Soto al Senado para que se hicieran los nombramientos en las seis salas que integran el TEPJF, así como en 41 tribunales electorales locales, éstos no fueron votados por los legisladores, pero afirmó que estas ausencias no debilitan a la autoridad electoral jurisdiccional que validará la elección presidencial entre julio o agosto próximo.

Aunque las seis salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tienen vacantes los lugares de ocho magistrados debido a que el Senado no hizo los nombramientos antes de concluir el periodo ordinario de sesiones, la magistrada presidenta de la sala superior, Mónica Soto Fregoso, aseguró que la máxima instancia electoral está firme, preparada y lista para recibir todos los medios de impugnación que se presenten, así como lo hemos hecho en todo este proceso y posterior a la jornada electoral .

Puntualizó que los magistrados que conforman el Tribunal Electoral mantendrán su apego a los principios de integridad, autonomía, independencia, transparencia y legalidad, porque somos la última instancia en este país (que valida las elecciones) y el tribunal no se va a involucrar en las campañas electorales, porque su función es proteger el ejercicio pleno de los derechos de todos .

Recordó que actualmente son cinco magistrados los que integran en este momento la sala superior (faltan dos) y también falta una posición en cada una de las seis salas regionales, que son Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Ciudad de México, Toluca y la especializada.

No obstante, estamos dispuestos y puestos para trabajar al máximo esfuerzo, con la mayor profesionalidad y siempre apegados a nuestra Constitución .