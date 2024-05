C

omo no tiene la más remota posibilidad de ganar las próximas elecciones, la oposición y sus corifeos se dedican a cuestionar, manipular y mentir descaradamente, aunque ello no es novedad, porque esa ha sido su estrategia desde que la ciudadanía decidió darle un portazo en la cara. Para no ir más lejos, entre lo más reciente se contabiliza el robo de las Afore , la inexistencia del muy panista cártel inmobiliario, el Xóchitl ya superó a Claudia en las encuestas , el cierre de la Basílica de Guadalupe ordenado por Sheinbaum e infinidad más (eso sí, de las corruptelas en sus filas, como María Amparo Casar, ni una palabra).

En ese tenor, por estos días esa oposición que enarbola la bandera de la desinformación echó a caminar otra campaña en contra de Petróleos Mexicanos (la enésima), es decir, la denuncia por la enorme deuda de la ahora empresa productiva del Estado, la cual nunca se endeudó más que en este sexenio , según reza uno de sus versos, pero si algo caracteriza a ese grupo político-empresarial es la cara dura, la falta de ética y la memoria a conveniencia, porque si en realidad tuviera interés en el tema la primera acusación formal que debe hacer es en contra de sus propios ex presidentes (Fox, Calderón y Peña Nieto), y los demás de los gobiernos neoliberales, quienes resultan ser los culpables de llevar el saldo de ese débito a niveles históricos.

Pero como la actual administración sacó las garras de la oposición del jugoso negocio que mantenía en Pemex, entonces su virulencia ha subido de tono hasta niveles de histeria, en especial porque en días pasados el director general de la otrora paraestatal aportó un información que provocó no pocos ataques hepáticos entre los integrantes de aquella. Detalló Octavio Romero: a lo largo del actual gobierno, el saldo de la deuda de Petróleos Mexicanos se ha reducido (por primera vez desde el sexenio de Miguel de la Madrid) en 30 mil millones de dólares, de 131 mil millones que recibió en diciembre de 2018 a 101 mil millones el pasado 24 de abril pasado.