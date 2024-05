S

egún el analista belga Elijah J. Magnier, las “fuerzas de ocupación israelíes habían intensificado sus bombardeos a los barrios orientales de Rafah aún antes de que Hamas hubiera respondido formalmente a las negociaciones (https://bit.ly/44EfcsI)”.

Hoy, pese a la aceptación de Hamas del plan de Egipto y Qatar por un cese el fuego, lubricado por el director de la CIA, William Burns, Israel ocupó con sus tanques el corredor de Rafah con Egipto (https://bit.ly/4b4Vsk9).

El mismo Magnier asevera que la guerra de Gaza concluyó y “sólo será sustituida por operaciones esporádicas de combate (https://bit.ly/44EITd1)”.

En su entrevista al portal Maariv, el ex general Yitzhak Brik asentó en forma bombástica que “Israel debe declarar el fin de la guerra, hemos retirado tropas de Gaza, no hay forma de destruirla por completo y entrar en Rafah no ayudará. Si no te das cuenta, ya hemos perdido (https://bit.ly/4dw3WT5)”. Brik fustigó la rendición del premier Netanyahu a la presión de los zelotes extremistas de su gobierno: Prefiere permanecer en el gobierno que poner fin a la guerra cuando Netanyahu se alimenta de las presiones de Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir y la verdad es que incluso cuando comprende el desastre, lo acepta .

Como los grandes generales que no necesitan mucho tiempo para entender el epílogo de una batalla, Brik acepta la impactante nueva deterrence estratégica de Irán (https://bit.ly/44gaxwS) –cuyo mensaje mediante sus asombrosos misiles hipersónicos trastocó la nueva configuración del Medio-Oriente–: Los iraníes avanzan para poseer armas nucleares, no con el fin de destruir (¡megasic!) a Israel, sino para el balance del terror –el deterrence nuclear que proviene del latín deterrere: disuadir por el terror, como estrategia militar–. Hoy existe un disuasivo empate entre el deterrence nuclear de Israel y sus clandestinas 300 (sic) bombas atómicas (ex presidente Carter dixit), fabricadas en la planta nuclear de Dimona, y el nuevo deterrence de misiles hipersónicos de Irán (https://bit.ly/3wwG0OI)”.