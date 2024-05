L

a pelea por la Ciudad de México está concentrando los mayores recursos, discursivos y operativos, de las dos fuerzas centrales a nivel nacional. Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, con sus equipos, tratan de impulsar en el tramo final a sus opciones para gobernar la capital del país, en una ruda pelea cargada, además de sus prendas propias, de simbolismo especial.

Aún cuando Clara Brugada mantiene una delantera en las encuestas de opinión, éstas no le dan un margen de ventaja tan amplio como el de Sheinbaum frente a la desesperada Xóchitl Gálvez. Además de la fuerte competencia que el panismo y sus aliados presentan a favor de Santiago Taboada, hay factores internos que atenúan el vigor chilango morenista. Entre ellos, división o inconformidades de ciertos grupos y liderazgos , candidaturas a senadurías y diputaciones que en algunos casos se quedan en el apoyo escenográfico y un techo de crecimiento de liderazgo al que la candidata ya llegó.

El panismo inmobiliario está recibiendo el apoyo de los inversionistas electorales que no ven rentabilidad real en la inestable Xóchitl y prefieren apostar por el ex jefe delegacional en la Benito Juárez. Hay quienes incluso argumentan en corrillos que la aceptación de un triunfo tajadista en la capital del país podría despresurizar las pretensiones opositoras de llevar a tribunales el triunfo de Sheinbaum, que en el plano de las urnas parece inevitable, pero que podría ser impugnado judicialmente.

Por lo pronto, Claudia ha asistido a varios actos con Clara y ambas se han esforzado por disolver las versiones de distanciamiento. Cerrará incluso su campaña presidencial en la capital del país, en un lugar por definirse. Xóchitl (aunque su presencia y apoyo en algunos casos podría resultar contraproducente) también está en abierto esfuerzo por mostrarse solidaria con la campaña de Taboada, siempre con la pregunta flotante respecto a la mejor suerte electoral que tal vez habría tenido Gálvez si no la hubieran impulsado (el grupo de Taboada, de manera entusiasta) a la aventura presidencial que no le ofrece buenas perspectivas.

El presidente López Obrador dio a conocer tres puntos interesantes en el contexto de su cierre de ciclo político: anunció que rendirá en la Plaza de la Constitución su sexto y último Informe de gobierno (en el plano político, pues en el formal dicho informe debe presentarse ante el Poder Legislativo), lo cual implicará una concentración masiva de simpatizantes (a la que ha anunciado Claudia Sheinbaum que asistirá, en probable condición de presidenta electa); también adelantó que realizará no una gira del adiós, pero sí una visita a 23 estados que han firmado convenios en materia de salud con el gobierno federal, para verificar el presunto cumplimiento de la muy resbaladiza promesa de crear un sistema sanitario tan bueno como el danés; y, en reacción a un mensaje en redes de Rubén Aguilar, ex vocero de Vicente Fox, en el sentido de que se divorciaría terminando su sexenio, aseguró que no hay tal intención, sino la de, junto con su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, aplicarse al cuidado de su hijo Jesús.