L

a oposición se aproxima a un desastre electoral. Su jefe, Claudio X. González, cometió dos errores irreparables. Primero, designar a Xóchitl Gálvez como candidata presidencial. Truncó el proceso de selección de mala manera, iba ganando Beatriz Paredes. Xóchitl no ha dado los buenos resultados que esperaban. Además de sus jaloneos con los líderes de los partidos que la apoyan, está su desempeño. A los ciudadanos no les gusta la vulgaridad. En el entorno de la vida privada se puede ser mal hablado pero no les agrada en quienes aspiran a representarlos, y todavía menos si su gestión será de alcance internacional. Xóchitl ha hecho reír pero no ha ganado votos. X. González sabe que va a perder por eso no le importa que encabece la próxima marcha de la marea rosa, en violación a la legislación electoral.

El expediente Casar

El otro error de X. González fue dejar en su lugar a María Amparo Casar como directora de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿No verificó sus antecedentes? La transa cometida en perjuicio del patrimonio de Pemex constituye un delito, como ella reconoce. La señora Casar se convirtió en millonaria gracias a que fue manipulada la causa de la muerte de su esposo, la presentaron como accidental para que pagara la compañía de seguros cuando fue un suicidio y aunque ya pasaron dos décadas, el expediente puede actualizarse porque cobró pensión hasta el presente. Ya confirmó el maestro Bernardo Bátiz, entonces procurador de Justicia del Distrito Federal, que fue suicidio. La suerte de la Juana de Arco local anticorrupción vino a quedar en manos de su némesis, el presidente Andrés Manuel López Obrador. De él depende hasta dónde se ejercerá la acción penal, lo que no significa que vaya a ir a la cárcel, no faltará un juez que le facilite un amparo.

Se queda