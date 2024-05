Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de mayo de 2024, p. 26

Buenos Aires. En momentos en que el presidente de ultraderecha Javier Milei aparecía con la bandera de Israel en las manos y detrás la de Estados Unidos, provocando indignación y rechazo, se realizaron 500 bloqueos en todo el país, convocados por organizaciones sociales en protesta por la gravísima situación que se vive, coincidiendo con el inicio del debate de la Ley Bases en el Senado.

La sesión legislativa comenzó con un escándalo sin precedente ante la denuncia del presidente de la bancada opositora de la peronista Unión por la Patria (UP) en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, quien advirtió que el texto enviado a los senadores es diferente al que se aprobó en la cámara baja el pasado 30 de abril.

Esto significa una violación muy grave, ya que el texto que se comunicó al Senado tiene diferencias con lo que votaron las y los diputados en el recinto, algo que no puede pasar y es motivo de nulidad. Pedimos formalmente que se deje sin efecto la comunicación realizada al Senado , sostuvo Martínez, a lo que se agregan otras denuncias de diputados, cuyos votos se alteraron cuando se trataba de una votación clave del capítulo fiscal de la enorme ley impulsada por Javier Milei , informó Página/12.