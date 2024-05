Rubicela Morelos Cruz

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de mayo de 2024, p. 29

Cuernavaca, Mor., Una semana después de que se dio a conocer la desaparición (por dos días) de Salvador Rangel Mendoza, obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo- Chilapa, éste aún no se recupera de los efectos de las tremendas drogas que le dieron, señaló ayer Ramón Castro, secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

No está bien todavía, no puede hablar bien, yo me he comunicado por teléfono con él y no está bien, no puede articular bien las palabras, ni alguna idea todavía , detalló.

En entrevista colectiva, el también obispo de la diócesis de Cuernavaca respaldó la versión preliminar que dio hace unos días el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Uriel Carmona Gándara, sobre que la ausencia de Rangel Mendoza se trató de un secuestro (exprés) .

No descarta que la FGR atraiga el caso

Asimismo, reiteró su confianza en dicha institución de justicia para que se resuelva este caso, aunque no descartó que pueda ser atraído por la Fiscalía General de la República (FGR).