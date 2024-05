Jesús Abraham Hernández

Miércoles 8 de mayo de 2024, p. 8

El rapero estadunidense Macklemore lanzó ayer Hinds Hall, una canción de protesta en apoyo a Palestina inspirada en los movimientos estudiantiles globales en oposición a la masacre perpetrada por Israel en la franja de Gaza, que ha dejado casi 35 mil muertos, la gran mayoría mujeres y niños.

El nombre del sencillo está inspirado en el edificio de la Universidad de Columbia que los estudiantes ocuparon recientemente y rebautizaron con el nombre de Hind Rajab, una niña de seis años asesinada en Gaza.

Publicado en la red social X, el video de la canción muestra al inicio a un estudiante en el techo del edificio ondeando una bandera palestina mientras la policía arresta al alumnado de los diversos plantones de las universidades de Estados Unidos: Ellos no se irán. ¿Qué es lo amenazante en la diversidad y querer paz? El problema no son las protestas, sino el porqué están protestando, por lo que nuestro país está financiando .

Es lo más Rage Against The Machine desde que existe Rage Against The Machine , calificó a la canción Tom Morello, guitarrista de dicho grupo, que se caracteriza por sus letras de protesta en contra de la injusticia racial, la desigualdad económica y el imperialismo.

También Roger Waters reaccionó en su cuenta de X emocionado por la canción, y usó la consigna Palestina libre .