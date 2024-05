De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de mayo de 2024, p. 8

The Beatles: Let It Be, versión remasterizada de la película original de 1970 dirigida por Michael Lindsay-Hogg sobre The Beatles, llega hoy a Disney+. Será la primera vez que se podrá ver la película después de más de 50 años.

La cinta se estrenó en mayo de 1970 en el momento en que se estaba produciendo la separación del grupo. The Beatles: Let It Be lleva al espectador al estudio y a la azotea londinense de Apple Corps en enero de 1969. Allí, The Beatles, junto con Billy Preston, escriben y graban Let It Be, su álbum ganador del Grammy, que incluye su canción homónima ganadora del Óscar, y actúan en directo por última vez como grupo.

Tras el lanzamiento de The Bea-tles: Get Back, los fanes querían volver a disfrutar de la película original de Let It Be. Con el pleno apoyo de Lindsay-Hogg, Apple Corps pidió a Park Road Post Production, de Peter Jackson, que realizara la remasterización de la película a partir del negativo original de 16 milímetros. Esta tarea incluía una cuidadosa remasterización del sonido utilizando la misma tecnología que se aplicó en The Beatles: Get Back.

Michael Lindsay-Hogg afirma que Let It Be estaba lista en octubre/noviembre de 1969, pero se estrenó hasta abril de 1970. Un mes antes de su llegada a salas, The Beatles se separaron oficialmente .“Así que la gente fue a ver la película con tristeza, pensando: ‘Nunca volveré a ver a Los Beatles juntos. Nunca volveré a experimentar esa felicidad’. Y eso ensombreció en gran medida la percepción de la cinta. Pero de repente, estás con ellos en la azotea y ves la emoción, la camaradería y esa alegría en estado puro que sentían volviendo a tocar juntos como grupo sabiendo, como sabemos ahora, que iba a ser la última vez. Eso nos permite comprender perfectamente lo que eran y siguen siendo y también nos hace sentir cierta melancolía. Aluciné con lo que hizo Peter con The Beatles: Get Back, utilizando todo el material que yo había filmado 50 años antes”.