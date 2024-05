El día elegido para dar a conocer este avance no fue escogido al azar: el 4 de mayo habría sido el 88 cumpleaños de la esposa del cineasta, Eleanor Coppola. “Megalópolis siempre fue una película dedicada a mi querida esposa. Realmente esperaba celebrar su cumpleaños con ella, pero, lamentablemente, no es el caso, así que permítanme compartir con todos un regalo de su parte”, escribió el cineasta, de 85 años, en su cuenta de Instagram.

Sin duda, Megalópolis es el filme más esperado. Con un presupuesto de más de 100 millones de dólares, gira en torno a la destrucción y la reconstrucción de una megaurbe. Figuran en él Adam Driver y Forest Whitaker. Cuarenta y cinco años después de Apocalypse Now, que le valió su segunda Palma de Oro, el director estadunidense será una de las principales atracciones del festival francés, que concluirá el 25 de mayo, ya que no dirige un largometraje desde Twixt, estrenado en 2011.

Destaca The Shrouds, de Cronenberg, canadiense conocido por su universo gore, que en este filme imagina un sistema que permite conectar con los desaparecidos; es una historia sobre la pérdida de los seres queridos que protagonizan el francés Vincent Cassel y la alemana Diane Kruger. Kirill Serebrennikov, cineasta ruso en exilio, presenta Limonov, the Ballad of Eddie, que se centra en el escritor disidente ruso Eduard Limonov, interpretado por Ben Whishaw en esta adaptación de la novela de Emmanuel Carrère.

Del regreso de Coppola, 45 años después de su segunda Palma de Oro, hasta una historia sobre Donald Trump de joven, entre los títulos aparecen The Apprentice, de Ali Abbasi, director danés de origen iraní, quien después de Border y Holy Spider cuenta la historia del ex presidente de Estados Unidos, en plena creación de su imperio inmobiliario en los años 70 y 80.

La cinta de Coppola, quien también se alzó con el máximo galardón del festival de Cannes en 1974 por La conversación, se enfrenta este año a otras películas que serán valoradas por un jurado presidido por Greta Gerwig (directora de Barbie).

Coppola “es un hombre que sobrevivió a todas las batallas y, sin embargo, ha mantenido un apetito por la vida y por el cine que es extraordinariamente estimulante. Megalópolis es un proyecto que quería lograr desde hace mucho tiempo y lo hizo de forma independiente, a su manera, como artista. Construyó la leyenda del festival de Cannes y sería un honor darle la bienvenida de nuevo como un cineasta que viene a presentar su nueva película”, afirmó el titular del encuentro Thierry Frémaux.

Otras cintas que destacan son dirigidas por Stone, Lou Ye y Michel Hazanavicius, las cuales tendrán proyecciones especiales.

Stone logró colocar su documental Lula, acerca del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. La obra sigue el encarcelamiento del político en 2018 y 2019, así como su regreso al poder. El realizador, que ya ha rodado documentales sobre Fidel Castro y Hugo Chávez, explicó que el filme gira en torno a la persecución judicial . El rodaje de la cinta en torno al brasileño se prolongó durante meses, y el director viajó con el político, según contó el autor de JFK y Pelotón.

El cineasta estadunidense ha sido un asiduo visitante del festival, en el que ha presentado varias obras.

En el encuentro también se proyectarán La plus précieuse des marchandises, película de animación de Michel Hazanavicius que versa sobre un niño judío que escapa milagrosamente de un campo de exterminio; Trei kilometri pana la capatul lumii, del rumano Emanuel Parvu, y The Seed of the Sacred Fig, del iraní Mohammad Rasoulof. El habitual de Cannes, Arnaud Despechin, regresa con Filmlovers! que revisita el personaje de Paul Dédalus, que apareció antes en Mi vida sexual… o cómo me metí en una discusión (1996) y Mis días dorados (2016).

Huelga de boleteros

Esta semana un colectivo conocido como Bajo las Pantallas la Miseria, adoptó el llamado a huelga tras una asamblea de 50 personas, informó una de sus portavoces a la agencia Afp. El paro de labores no busca obstaculizar la gala de estreno del festival, pero podría perturbar el buen desarrollo de la cita cinematográfica, añadió. La organización, independiente de los grandes sindicatos franceses, agrupa a proyeccionistas, programadores, encargados de prensa y de venta de boletos, así como de los servicios de acogida de los invitados. Los trabajadores piden acogerse a un sistema de cotización y remuneración específico para los trabajadores del sector de espectáculos en Francia.

Messi, el perro estrella de la película Anatomía de una caída, la más reciente Palma de Oro, vuelve al festival, equipado con un micrófono y una cámara para hablar con los famosos. Él es la estrella; entrevistará a los famosos en Cannes, yo le presto mi voz. Me la devolverás, ¿no? , dice en broma a la agencia francesa el humorista francés Raphaël Mezrahi, sentado en un sillón al lado del conocido border collie, de ocho años.

Para este año, Cannes decidió adoptar la inteligencia artificial con el fin de reforzar el servicio de seguridad con cámaras de videovigilancia, usando esa tecnología , anunció el ayuntamiento de la ciudad costera. Este dispositivo se instaló a modo experimental alrededor de la sede principal.

Cannes abrirá este año con la road movie cómica en francés de Quentin Dupieux Le Deuxième Acte (El segundo acto).

La actriz estadunidense Meryl Streep recibirá una Palma de Oro honorífica en la inauguración y la leyenda de Hollywood, el director, guionista y productor George Lucas, creador de Star Wars, la recibirá el 25 de mayo en la ceremonia de clausura.