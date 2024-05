Adriana Díaz Reyes

Miércoles 8 de mayo de 2024

A tres meses de que comiencen los Juegos Olímpicos París 2024, el Comité Olímpico Mexicano (COM) cerró la búsqueda de patrocinadores.

Marijose Alcalá, titular del organismo, informó que serán 14 empresas las que acompañen a los atletas en su camino a la justa veraniega.

No sentimos muy complacidos con lo conseguido, porque todas (las compañías) son mexicanas y a nuestros deportistas no les faltará nada. Después de París buscaremos que más patrocinios se sumen para garantizar una buena preparación rumbo a los Juegos de Los Ángeles 2028. Un reto importante será entregar las cuentas claras y ser muy cuidadosos. El dinero que se nos entregue se utilizará para campamentos, mejorar las instalaciones donde entrenen nuestros seleccionados y viajes. No hablamos sólo de la justa veraniega, sino de los Panamericanos Junior, Juegos Centroamericanos, Panamericanos y de Invierno , dijo durante la firma de convenio con una empresa cervecera.

La ex clavadista dio a conocer los nombres de los candidatos a ser abanderados para París. En la rama varonil están el boxeador Marco Verde, los pentatletas Emiliano Hernández y Duilio Carrillo, además del clavadista Osmar Olvera; en la femenil, la especialista en tiro Alejandra Zavala, las clavadistas Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez, la arquera Alejandra Valencia, así como Nuria Diosdado, de natación artística.