Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de mayo de 2024, p. a12

Apenas un año antes de su muerte en Núremberg, durante una carrera de bajo perfil, el inolvidable piloto mexicano Pedro Rodríguez compitió en ocho Grandes Premios de Fórmula 1 a bordo de un monoplaza BRM en 1970. En aquella temporada y con ese mítico automóvil consiguió un segundo lugar en Esta-dos Unidos, fue un modelo similar con el que quedó campeón en ese año en Bélgica.

Ese legendario BRM, de British Racing Motors, volverá a la pista en el Gran Premio Histórico de Mónaco del 10 al 12 de mayo, un trazado de mucha prosapia que enciende los motores de la nostalgia. Esta vez, el monoplaza lo conducirá otro mexicano, Adrián Fernández, piloto que sobresalió en las carreras de resistencia y fue campeón de la American Le Mans Series en 2009.

El culto a uno de los pilotos precursores de la Fórmula 1 en México hizo que su monoplaza se convirtiera en una suerte de Santo Grial para los fanáticos y coleccionistas. Fernández cumplió su sueño de poseer una reliquia incomparable.

En un pequeño documental, Fernández relata cómo llegó a hacerse de este monoplaza. A su antiguo dueño le dijo que si un día se desprendía del coche, le hiciera la oferta al mexicano. No se lo vayas a vender a nadie; me vio con tanta pasión y me lo vendió , relata.