▲ Retrato de Travis Scott, de la serie Party Cloudy with a Chance of Sprinkles, del fotógrafo David LaChapelle. Foto cortesía del Palacio de Minería

Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de mayo de 2024, p. 4

El fotógrafo estadunidense David LaChapelle regresa a la Ciudad de México después de una ausencia de 15 años para presentar un extenso cuerpo de trabajo basado en temas de amor, milagros y otras experiencias humanas salvajes .

La exposición David LaChapelle: Amor, que se abrirá al público este sábado en el Palacio de Minería, comprende obras icónicas e inéditas que ilustran el estilo distintivo y el punto de vista que ha hecho del fotógrafo uno de los artistas más influyentes de la actualidad.

Esta retrospectiva comprende 89 obras, creadas a través de diversos medios, que abarcan una carrera de cuatro décadas. Más que una colección de obra, se trata de una exploración de docenas de historias y temas inspirados en las observaciones y la relación del hombre con la naturaleza.

La exhibición incluye Vía Crucis (2023), una serie inédita en América Latina que da nueva vida a una antigua tradición espiritual. En ella, LaChapelle interpreta 15 escenas de una de las prácticas religiosas más significativas de la historia. Inspirada en diversos ejemplos, desde la época medieval hasta la posmoderna, el artista imagina estas obras destacadas de una manera nueva y vibrante.

También contempla Spree (2019-2020), inspirada en relatos de la expedición transantártica de Shackleton, un megacrucero colosal que está congelado en el tiempo. Destacan nuevas obras basadas en las pinturas hawaianas de Georgia O’Keeffe, así como una galería especial dedicada a los primeros archivos de LaChapelle.

En 2009, el artista vino a México para exhibir en el Colegio de San Ildefonso. Delirios de razón comprendió 64 piezas producidas ente 1995 y 2008. Descubierto por el artista pop Andy Warhol, en aquella ocasión el otrora fotógrafo de la moda y las celebridades dijo: “Mi meta es comunicar mis ideas y sentimientos con las personas. Al igual que los grandes muralistas, como Diego Rivera, los artistas pop trataron de comunicarse con la gente de la calle, no sólo con un puñado de élites o intelectuales. Me resulta muy frustrante del arte contemporáneo que, al parecer, no intenta comunicarse con el público.