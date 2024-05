Su diálogo con los retratados sobresale particularmente en la pintura de los niños. Suárez, a quien le fascinaba pintar niños, declaró en 1977: Tengo la oportunidad de convivir con ellos y realmente es apasionante su concepto de la naturaleza, la transformación que ellos hacen de las cosas a través de la fantasía. Es como si tuvieran una visión más pura de lo que vivimos diariamente y no tienen empacho en manifestarlo. Es por eso que siempre que dibujo a un niño, antes le pregunto qué significa para él tal o cual cosa, y según lo que me diga es el ambiente del cual lo rodeo .

De regreso a México en 1967, no sorprende que se haya radicado durante 10 años en lugares como Pátzcuaro, Erongarícuaro y Querétaro. En el mismo año de su regreso, Suárez participó en una muestra de autorretratos en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Gozaba de especial talento para este difícil género , asegura Taracena.

Actuó bajo la dirección de Luis de Tavira en la obra Leoncio y Lena. Entre 1982 y 1983 se presentó con la bailarina Pilar Rioja en el espec-táculo Teoría y juego del duende, para quien, un lustro después, diseñaría la iluminación de la obra Arabesque.

En 1985 escribió el guion, creó la escenografía y actuó en Recordando a Kurt Weill, espectáculo de Leszek Zawadka (Varsovia, 1953), que tuvo más de 300 representaciones en teatros de la Ciudad de México y de los estados.

Radicar en la Ciudad México no cambió en lo sustancial su modo de sentir hacia su estado de origen, ya que continuó con su homenaje a los campos azules de Michoacán , señala Taracena. Para la autora, el sentido de aguda crítica social domina en obras como Pavo real Arturo y sus compañeros del circo Picolino, Quítate tú para ponerme yo, Llegó la ola y ¡Zoom! Su estudio de la geometría y su búsqueda de nuevas escalas y volúmenes lo llevó a practicar la miniatura por algunos años.

En El realismo... Taracena recoge un comentario del pintor Leonel Maciel: Cuando vi por primera vez la pintura de Antonio Suárez sentí luz en los ojos y aire en los pulmones, me provocó una nostalgia de lugares que conocía y que jamás he sabido de dónde, y esto me sigue sucediendo hasta la fecha .

El fotógrafo y amigo Rogelio Cuéllar expresa: Cuando uno observa la obra de Antonio Suárez, ya sea dibujo o grafito o pintura al óleo, no se sorprende por la fineza del trazo o por la exuberancia a la que llega por medio del color. Sorprende la capacidad que su obra tiene para involucrar nuestra emoción en los universos que él crea .

Suárez estudió guitarra con Víctor Reza y cantó con Leszek Zawadka. En 2009 empezó a cantar en diferentes foros de la Ciudad de México, sobre todo la música mexicana en todos sus géneros, en especial, la regional de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Yucatán.