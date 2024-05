D

ijo que en el segundo debate iba a ser ella misma y lo cumplió. Llegó con huipil de algodón egipcio, de color índigo, y seda tailandesa, según mencionó de su vestido la propia Xóchitl Gálvez, y abrió sus modos y su educación afincada en la vulgaridad: Ahora vas a ver lo que te voy a decir , pronunció con modito pendenciero en una de sus primeras intervenciones y no paró en el denuesto, la garrulería, la mentira monda y lironda, el infundio cínico, como el señalamiento de narcocandidata que fabricaron oficinas de especie bajuna del gobierno gringo –como la DEA– y difunde The New York Times y la ultraderecha de al menos España y Argentina. La indígena se mostró como lo que es: pieza de esa campaña infame contra el Presidente y contra Claudia. ¡Cuánto le falta por ganar en calidad a nuestra democracia!, qué lejos de México está la candidata prianista.

El martes pasado, en la UNAM, en un ambiente apartado del rezongo y el codazo, Claudia Sheinbaum hizo una exposición ejemplar de una parte preponderante de su programa de gobierno: la educación. Académicos, científicos, médicos y humanistas de varias casas académicas oyeron una síntesis sobre esta materia crucial.

Dio información acerca de sí misma: quién es la mujer que será la primera Presidenta de México. Sus raíces familiares y sociales, su formación académica y política: el CCH-Sur, física por la UNAM, doctorado en ingeniería en energía. Una vida entre científicos. Su frecuente participación en movimientos sociales y políticos: el CEU, la lucha frente a la ruptura del PRI y la entronización salinista del neoliberalismo, la estudiantil por los derechos de todos a la educación, las luchas de las mujeres, la de AMLO y de Morena; por fin, el gobierno de la 4T con el principio de por el bien de todos, primero los pobres , y con los valores de democracia –frente al autoritarismo neoliberal–, justicia –englobando de fondo a la justicia social– y honestidad. Y su vida académica en la investigación y en la formación de profesionales.