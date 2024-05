Emir Olivares y Alonso Urrutia

Aunque se definió como civilista-juarista, es de sabios cambiar de opinión , y ante la realidad catastrófica en la que encontró el país y la corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que recurrir a las fuerzas armadas para garantizar la seguridad o no iba a poder salir .

Así lo admitió en su conferencia de ayer, en la que aceptó: donde nos ha costado más es en homicidios . Aunque rechazó que hoy exista más inseguridad que en pasadas administraciones: No hay más violencia, hay más homicidios que todo el sexenio .

Calificó al Ejército y a la Marina como dos pilares del Estado para garantizar seguridad, crecimiento y hasta la creación de empleos, por lo que una vez más, reivindicó el papel de las fuerzas armadas.

Le preguntaron sobre la postura que mantuvo antes de ser titular del Ejecutivo, cuando se pronunciaba por que el gobierno y sus tareas estuvieran en manos de civiles; el tabasqueño respondió: Soy juarista y soy civilista, pero soy mexicano y tengo una tarea, que es la de transformar al país. Y me encontré una realidad catastrófica, y precisamente por la corrupción, y no iba yo a poder salir si no me apoyo en las fuerzas armadas, que además tuve la suerte de que no estaban echadas a perder. Había otras secretarías de gobierno completamente entregadas a la corrupción. Y por eso eché mano de lo que tenía nuestro país .

Dijo no recordar que haya comentado en el pasado que las tareas del poder debían estar en manos de civiles. “No creo que haya yo dicho eso, pero, en el caso que lo haya dicho, hay un refrán, un dicho, según el cual: ‘es de sabios cambiar de opinión’. Y, aunque no estoy del todo de acuerdo, porque no creo que el fin justifique los medios, sí creo que en política, en algunos casos, lo que cuenta son los resultados. Entonces, mi reconocimiento a las fuerzas armadas, nos han ayudado mucho, con bastante sacrificio, porque también a veces eso se olvida. También en las fuerzas armadas hay asesinatos, hay desaparecidos, y hay quienes pierden la vida en las obras, sufren, padecen. Mi reconocimiento a todos ellos y a sus familiares”.