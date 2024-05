Moscú tiene claro que Occidente ofrece a Ucrania apoyo abiertamente declarado y también ayuda directa para efectuar atentados terroristas en Rusia con armamento cada vez más avanzado . Indica que los ucranios seleccionan deliberadamente atacar objetivos que no son militares y causan muchas víctimas entre civiles y esto, sin embargo, no hace reflexionar a los patrocinadores del régimen de Kiev, que lo empujan a cometer nuevos crímenes”.

El ministerio de Defensa, al dar a conocer que se prepara para cumplir la orden presidencial de incrementar la preparación de las fuerzas nucleares no estratégicas durante (eventuales) misiones de combate , ofreció garantizar de modo incondicional la integridad territorial y la soberanía del Estado ruso frente a las declaraciones provocadoras y amenazas de ciertos funcionarios de países miembros de la OTAN .

Estos criterios sirvieron de fundamento para decidir llevar a cabo estas maniobras con parte de las fuerzas de disuasión nuclear, como señal aleccionadora para Occidente y sus títeres en Kiev , señaló el departamento diplomático ruso.

Y concluye: “Confíamos en que este ejercicio militar (con armas nucleares tácticas) enfríen las ‘cabezas calientes’ que hay en las capitales occidentales, les ayude a darse cuenta de las posibles consecuencias catastróficas de los riesgos estratégicos que generan y les disuada tanto de ayudar en sus acciones terroristas al régimen de Kiev como de verse arrastrados a un enfrentamiento armado directo con Rusia”.

Reunión de cancilleres

El ministerio de Relaciones Exteriores ruso convocó a su sede a los embajadores de Gran Bretaña y Francia para pedirles explicaciones por hechos graves que aumentan la tensión entre Rusia y la OTAN.

En particular, enfadó a Rusia la afirmación del canciller británico, David Cameron, en el sentido de que Ucrania tiene el derecho de atacar territorio ruso con las armas que le han suministrado.

Tampoco gustó que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, haya reiterado la semana pasada que no descartaría enviar militares (a Ucrania) si se dan ciertas circunstancias , palabras que el Kremlin volvió a calificar este lunes de irresponsables e infundadas .

Para Dimitri Peskov, portavoz de la presidencia rusa, “él (Macron) habló (en su entrevista a la revista The Economist) sobre la disposición e incluso intención de enviar contingentes militares a Ucrania, es decir, poner a los soldados de la OTAN frente a los soldados de Rusia. Se trata de una nueva espiral en la escalada de la tensión. No tiene precedentes y exige una particular atención y medidas adecuadas”.