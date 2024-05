Añadió: Mauricio, comentas que arreglaste el tema de inseguridad, los sampetrinos tenemos memoria, todos sabemos que existió tu grupo rudo (con el cual supuestamente se combatiría a cárteles del narcotráfico), los presumiste, no podemos permitir que regreses y lo hagas con estas acciones que están fuera de la ley .

Se nos ha vendido la idea de que Mauricio blindó San Pedro y no es verdad , expuso Canavati Von Borstel. Lo que hizo fue pactar con el crimen organizado, hay grabaciones y reportajes periodísticos que lo confirman , expuso.

Pidió derecho de réplica y se lo negaron

El aspirante del PAN pidió derecho de réplica a las acusaciones, pero decidió retirarse cuando los conductores del evento le hicieron ver que no era posible, debido a las reglas previamente establecidas.

Yo vengo a un debate a hacer propuestas, no acusaciones estúpidas e infundadas , expresó molesto afuera del IEEPC el tres veces alcalde de San Pedro, en el periodo citado, al igual que entre 2015 y 2018, y 1989 a 1991.

Si me invitan a un debate yo vengo con mucho gusto, pero no a que me citen absolutamente fuera de contexto, fuera de conocimiento. Está comprobado que a San Pedro lo blindamos y lo pusimos en primer lugar nacional , señaló Mauricio Fernández.

El ex edil asimismo criticó las reglas del debate, al considerar que permiten que un candidato sea difamado por no tener derecho a responder a las acusaciones infundadas que se hagan en su contra.

No vine a ser insultado