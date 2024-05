Ana Mónica Rodríguez

Martes 7 de mayo de 2024, p. 9

Desde su fundación, Paté de Fuá ha sido una voz sumamente disidente , afirmó Yayo González, vocalista de la banda surgida hace casi 20 años, que “con sus candencias hechiceras está viva, generando nueva música y con su discurso a contracorriente.

Me enorgullece que durante todos estos años hemos sido un bastión de música original y personal en el estilo de la banda y seguiremos comunicándonos con nuestro público fiel, que encuentra algo especial en nuestra música, lo cual resulta conmovedor y nos genera muchos compromisos , dijo el intérprete de Vamos a morir, Amores ajenos y El fantasma enamorado.

La agrupación trae bajo el brazo el nuevo álbum Rompecabezas, con canciones inéditas, y se prepara para organizar El bailongo en el Salón Los Ángeles, de la colonia Guerrero, el próximo sábado. Este concierto rememorará los inicios del grupo cuando en cada presentación armaban extraños bailes.

Para su concierto, Paté de Fuá seleccionará un repertorio para poner a todos a mover el esqueleto en uno de los lugares con más historia de la Ciudad de México, en el cual tocarán por segunda ocasión, luego de casi 10 años de haber actuado en ese salón, caracterizado por su música en vivo, la de mayoría de salsa, cumbia, swing y danzón.

Yayo expresó: “Hace casi 10 años tuvimos un concierto allí –La fiesta de las boinas–, que salió muy bien y fue un hermoso reventón. Luego nos fuimos por otros caminos, pero siempre nos quedamos con ganas de regresar. Los Ángeles tiene un ambiente y una personalidad únicos. Se respira el México antiguo, y la música de Paté de Fuá combina muy bien. En esta ocasión “decidimos retomar el concepto de bailongo y hacer canciones con un beat más bailable para todos los asistentes. Hay muchas canciones que hace tiempo no tocamos y algunas que no hemos interpretado nunca en vivo, pero con los temas que no pueden faltar. La selección se armó para que el público se tome una chela y bailen solos o acompañados”, agregó.

El bailongo está dirigido a toda clase de público, excepto a menores de edad porque habrá venta de alcohol. Al igual que la música de Paté de Fuá, el salón convoca a diversidad de personas, y algo que siempre nos ha dado orgullo es que cualquiera puede ir a nuestros conciertos .

Nuevo álbum