Zendaya, uno de los rostros de moda, iba en tonos azules y verdes, con un tocado a juego, detalles de hojas y maquillaje con aire gótico. Su look, en colores pavo real, fue obra de Margiela. Lopez iba con diamantes de Tiffany & Co, incluido un impresionante collar con motivos de pájaros con un diamante de más de 20 quilates en su centro.

Colman Domingo se puso una chaqueta marfil con una capa, sosteniendo un ramo de alcatraces blancos, mientras Tyla eligió un vestido con textura de arena. En la mano llevaba un reloj de arena al subir por las escaleras del museo.

La mente maestra de la gala, Anna Wintour, lució un abrigo negro adornado con flores multicolores. Su copresidente de la gala, Bad Bunny, se vistió completamente de negro. Una embarazada Lea Michele lució un modelo de Rodarte, inspirado en la colección primavera/verano 2012 de la marca. Me siento honrada de estar aquí y traer a mi bebé conmigo. No creo que me permitieran traer a alguien más, pero traigo uno , dijo entre risas.

En tanto, un grupo de manifestantes pro Palestina intentó irrumpir en la gala del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Para evitar la entrada, se desplegó una fuerte presencia policial. En redes sociales se puede ver a los protestantes con carteles y banderas de Palestina por las calles cercanas con las que exigían un alto el fuego en Gaza.