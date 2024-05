Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Martes 7 de mayo de 2024, p. 8

Luego de 43 años de carrera, Margarita La diosa de la cumbia prepara el concierto Herencia de cumbia en el Auditorio Nacional, donde sus hijos María Fernanda y Jonathan la acompañarán para dar continuidad a la historia de esta leyenda.

Para esa noche, que promete ser de gozo, alegría y ritmo, la colombiana presentará un repertorio con clásicos como La pollera colorá, La hija de Juana y Margarita, así como de su reciente producción, La reina de la cumbia. Se espera que cante éxitos como Qué bello, Escándalo, La vida es un carnaval y Que nadie sepa mi sufrir.

Interrogada sobre si ha pensado en el retiro, sostuvo: “Tengo 64 años, me veo bien todavía, y no quisiera llegar a verme como alguien que no puede hacer lo que hago. Cuando crea que no puedo dar lo que el público espera de mí, tal vez pensaré en tomarme un tiempo. A veces uno dice ‘voy a hacer un altito, voy a prepararme para un disco nuevo y ofrecerles nueva música’, pero no pienso en eso ahora y sólo tengo en mente el Auditorio Nacional y luego el resto de mis compromisos”.