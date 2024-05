De la Redacción

Martes 7 de mayo de 2024, p. 7

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la banda MS se presentará en el Zócalo el 15 de septiembre, en el contexto de la última ceremonia del Grito de la Independencia que encabezará como mandatario federal.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, destacó que esa agrupación de música tradicional mexicana van a cobrar poco .

Recordó que el 11 de abril, en una mañanera, la invitó a estar en el Zócalo.

“Por cierto, va a venir la banda MS, 15 de septiembre. Cuando lo dije aquí, no habíamos hablado con el grupo, y les cuento la anécdota: buscaron al director y estaban en Las Vegas cuando Alejandro les comentó: ‘es que el Presidente los está invitando, nada más que no se vayan a pasar, no vayan a cobrar mucho’”.