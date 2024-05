Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Martes 7 de mayo de 2024, p. 7

El anuncio del programa de la octava edición de El Aleph: Festival de Arte y Ciencia, que se llevará a cabo del 8 al 19 de mayo, trajo consigo la noticia de la participación de la pieza visual Face to Face for Mexico, del músico y productor Brian Eno. La primicia causó revuelo, a pesar de que la visita del autor de The Maker al país es imposible; sin embargo, eso no debilitó el ánimo del público por ver la famosa obra en la inauguración del encuentro, en el Antiguo Colegio de Sal Ildefonso.

En entrevista con La Jornada el director del festival, Juan Ayala, secretario técnico de Planeación y Programación de Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), informó que la ausencia del productor musical en tierra mexica se debe a que “no viaja desde hace tiempo por razones de carácter político. Como lo ha manifestado su agencia en el Reino Unido, por postura política contra la contaminación global no emprende vuelos de largo alcance. Normalmente envía un videomensaje previo a la inauguración de las exposiciones, como lo dimos a conocer en la conferencia de prensa hace unas semanas, en la que da ese saludo, esa introducción a la pieza Face to Face for Mexico, da cuenta y explica un poco al respecto específicamente para el público mexicano”. (Como se publicó en la página 5a de La Jornada, 25/4/24).

Ayala agregó que la presencia de Face to Face for Mexico en el encuentro se debe a que el tema de éste es Retos de la inteligencia artificial (IA) , y la obra de Eno se empata con el ágape científico-artístico. “Como todos sabemos, es un productor musical, artista sonoro y músico muy connotado y conocido. Desde hace hace décadas ha incursionado en el arte visual; esta pieza la realizó a partir de unos cuantos retratos y con herramientas de inteligencia artificial.