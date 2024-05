Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Martes 7 de mayo de 2024, p. a12

Luis Pantera Nery trata de parecer sereno desde Tokio, Japón. Habla calmo y no luce tristeza, pero apenas hace unas horas que el Monstruo japonés Naoya Inoue, campeón indiscutido de peso supergallo, lo mandó a la lona y contra las cuerdas en un nocaut pavoroso en el sexto episodio en el Domo de esa ciudad. El rostro del mexicano está un poco amoratado y la inflamación le descompone ligeramente el gesto de tranquilidad que intenta proyectar.

En el boxeo quien sufre un nocaut poderoso nunca vuelve a ser la misma persona. Algo se transforma, como si una metamorfosis operara en el cuerpo y trastocara el alma o algo más indescifrable. ¿Acaso Pipino Cuevas volvió a ser el mismo tras la brutal derrota ante Thomas Hearns? ¿O Mike Tyson no fue otro cuando el desconocido James Buster Douglas le aplicó el cloroformo?

Me voy contento porque vine a morir en la raya , comenta desde Tokio; antes de la pelea advertí que lo noqueaba o me noqueaba. No había otro desenlace. En el primer episodio lo tumbé, me abrazó porque estuvo mal, después él me prendió y ahí se acabó todo .

El primer episodio hizo pensar que la victoria del mexicano estaba al alcance. Un gancho en el rostro mandó a Inoue a la lona. Cuestión de trabajar el nocaut, de insistir en los puntos débiles del japonés. Pero el Monstruo es uno de los mejores libra por libra y supo regresar al combate y darle la vuelta al relato. No sólo envió a la lona dos veces a Nery, sino que lo derrotó de una forma demoledora, de esas que dejan a los boxeadores tendidos como pajarillos malheridos.

Soy el único mexicano que ha venido a Japón y ha ganado dos veces, y en esta ocasión derribé al mejor libra por libra , recuerda Nery.