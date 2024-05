Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Martes 7 de mayo de 2024, p. a11

En un departamento en el barrio de La Paternal, en Buenos Aires, Carlos Salvador Bilardo suele pasar sus días mirando partidos de futbol en la televisión. No sabe qué día es ni tampoco lo que pasa allá afuera en el mundo. El técnico campeón en México 1986 tararea algunas canciones mientras combina fichas de dominó con sus amigos. Desde mayo de 2018, cuando fue ingresado de emergencia al Instituto Fleni por un cuadro de confusión y problemas relacionados con el síndrome de Hakim-Adams, ya no contesta su teléfono. Su familia intenta protegerlo de cualquier disgusto que pueda afectarlo.

Ahora se está avivando un poco , dice a La Jornada su hermano Jorge, sorprendido por los mensajes en su celular tras la muerte de César Luis Menotti. Carlos respetaba a César, porque fue un tipo que le dio orden y cambió la historia del futbol argentino. Seguramente hoy se enteró de su muerte. Más allá de sus ideas, que fueron diferentes, ambos hicieron algo muy grande por la selección .

Cuando se dieron la mano por última vez, el 12 de marzo de 1983, quedaron en verse más tarde. Estaban parados en la puerta de una de las habitaciones del hotel Arenas, en Barcelona, donde Menotti concentraba con el Barcelona y hasta donde Bilardo llegó tras ser designado técnico de Argentina. Se prometieron que ninguno contaría nada de lo que allí hablaron, pero eso no sucedió.