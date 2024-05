De La Redacción

Definir a la y el abanderado para los Juegos de París 2024 será una tarea complicada para el Comité Olímpico Mexicano (COM), que tendrá que tomar en cuenta criterios no sólo deportivos.

Tenemos que ver su desempeño dentro y fuera de los escenarios de competencia y que puedan atender la responsabilidad que representa portar el Lábaro Patrio. No pueden descuidar sus entrenamientos ni viajar mucho antes de su competencia , comentó la ex clavadista y titular del COM, Marijose Alcalá.

La también diputada informó que serán de 250 a 300 personas las que viajen a París tomando en cuenta una centena de deportistas, entrenadores, gente de logística y médicos.

El primer contingente saldrá en los primeros días de julio, otros decidieron estar fuera de México más de 20 días y pasarse de sus campamentos directo a Francia , informó.

Marijose felicitó a la selección de natación artística que logró dos oros en la Copa Mundial de París.