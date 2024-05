Jesús Abraham Hernández

Periódico La Jornada

Martes 7 de mayo de 2024, p. 4

En calles de Varsovia y Praga aparecieron obras del artista polaco Igor Dobrowolski que remplazaron los carteles promocionales originales de marcas comerciales de belleza, comida y construcción, con fuertes imágenes de la población palestina que sufre los estragos que han dejado los ataques israelíes en Gaza.

En entrevista con La Jornada, Dobrowolski mencionó que simplemente intenta mostrar la realidad. Lo que ocurre es tan terrible que ni siquiera tengo que innovar, todo lo que tengo que hacer es recrear ciertas situaciones y el resultado es extremadamente inhumano. La realidad de este genocidio es peor que cualquier película de Hollywood .

Las imágenes, que rápidamente se volvieron virales, tienen el propósito de no dar un pase libre a las empresas que apoyan o están de acuerdo con el genocidio israelí, o mantienen relaciones cordiales con políticos sionistas, que son criminales de guerra , indicó.

Intento incluir un poco de esperanza en la mayoría de mis obras. Sin embargo, cuando se trata de trabajar sobre Gaza, simplemente intento mostrar la realidad. Es imposible inventarla, así que sólo trato de presentar a la gente lo que veo, porque el arte tiene un poder completamente distinto al de las estadísticas o las noticias. No intento que mis obras sobre Gaza sean abstractas, intento que sean muy literales y memorables, para que sea difícil apartar los ojos de ellas.

Sobre las imágenes que aparecieron remplazando los carteles, Igor precisó que el trabajo relacionado con las corporaciones es ilegal y yo no hago cosas ilegales. Incluso, si lo hiciera, no podría admitirlo, así que no fui yo .

El artista mencionó que comprende que la gente no sea consciente del papel que juegan dichas empresas, ya que la información sobre este tema no está disponible en la corriente dominante, así que la única alternativa son los medios de comunicación independientes o el movimiento BDS, que presenta de forma precisa y accesible el comportamiento inmoral de dichos corporativos .

En el sitio de BDS Movement (Boicot, Desinversiones y Sanciones, en español) se detalla la forma en la que las corporaciones internacionales juegan un papel clave para hacer posible el régimen israelí de apartheid y colonialismo de asentamientos, proporcionando equipamiento, servicios e infraestructura para oprimir al pueblo palestino. Por ejemplo, Caterpillar provee excavadoras blindadas y otros equipos usados para demoler las viviendas palestinas.