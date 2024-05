Omar González Morales

Periódico La Jornada

Martes 7 de mayo de 2024, p. 2

La escritora Cristina Rivera Garza nació en la ciudad fronteriza de Matamoros, Tamaulipas, el primero de octubre de 1964. Formada como socióloga urbana en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha publicado más de una veintena de libros, en los cuales aborda temas como la violencia, la migración, el feminismo, la identidad y la salud mental.

También es doctora en historia de América Latina por la Universidad de Houston, en Texas. En 2021, ganó el Premio Xavier Villaurrutia por su obra El invencible verano de Liliana, donde narra las dolorosas circunstancias del feminicidio de su hermana, perpetrado en 1990.

Algunos de los títulos que ha publicado son La más mía, Sin puertas visibles, Historias verdaderas de crímenes en el México moderno, Nadie me verá llorar, La cresta de Illón, Ningún reloj cuenta esto, Lo anterior, La muerte me da, Los textos del yo, Frontera más distante, Ningún crítico cuenta esto, La Castañeda: Narrativas dolientes desde el manicomio general, Había mucha niebla o humo o no se qué y El invencible verano de Liliana.

