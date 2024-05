Durante el porfiriato hubo relativa paz con pocos incidentes. En 1911, ya iniciada la Revolución, se fundó el Partido Católico que inicialmente apoyó a Madero y en los años 20 no podemos olvidar la Guerra Cristera que concluyó con los arreglos celebrados a espalda de los levantados en armas.

Esto viene al caso para recordar que las relaciones entre las dos organizaciones sociales datan de mucho tiempo; no está por demás recordar que los principales caudillos de la Independencia, Hidalgo y Morelos, fueron clérigos; que las Leyes de Reforma por las que se retiró a la Iglesia el control de la vida civil y se expropiaron sus bienes provocaron primero la guerra de Tres Años entre liberales y conservadores y luego la Intervención Francesa.

Durante el siglo XX las relaciones fueron tranquilas y se toleró la presencia de grupos y asociaciones con mayor o menor injerencia en lo social y a veces en lo político. Destacados prelados han estado activos y comprometidos, como Sergio Méndez Arceo de Cuernavaca, Samuel Ruiz de San Cristóbal de las Casas, Raúl Vera de Saltillo, conocidos por sus acciones en defensa de derechos humanos, pueblos originarios y migrantes.

Grupos sociales promovidos desde la Iglesia han estado activos: desde la legendaria Unión Nacional de Estudiantes Católicos de los años 20, la Unión Nacional Sinarquista, que se convirtió en partido político, la Acción Católica con sus diversas ramas y posteriormente otros como la Ancifem y el Dhiac, que, apoyados por empresarios, se incorporaron al PAN a finales del siglo XX.

Hemos sufrido también la existencia de grupos secretos, paradójicamente muy conocidos , como el MURO, el Yunque y el FUA, estos de extrema derecha. Otros más, de índole distinta, ni secretos ni violentos, son el Centro Universitario Cultural, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-Juárez, al igual que el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, todos ellos activos, abiertos a la opinión pública y comprometidos.

Hace poco, el 11 de marzo pasado, el Episcopado publicó un documento denominado Compromiso por la Paz con propuestas positivas y bien pensadas, que fueron recibidas por las candidatas y el candidato a la Presidencia, así como, en general, muy bien por la opinión pública.

El documento por la paz no toma partido ni se suma a los ataques concertados en contra del actual gobierno; sin embargo, no faltó quien desde un cargo eclesiástico se unió al nado sincronizado de fin de campaña y pidió no votar por un partido en específico.

Como ciudadano y como católico, creo que la participación de la Iglesia, cuyos fines son trascendentes, no puede comprometerse en favor o en contra de candidato o partido alguno; su papel es otro y entre sus fieles hay militantes de todas las tendencias que sustentamos propuestas congruentes con la moral católica. Su papel es de orientación a favor de la libertad, de la democracia y de la justicia, no alentar rivalidades y descalificaciones ni participar en campañas negativas. Recordemos los mensajes de la Fratelli Tutti.

