E

n lo que va de 2024 ha habido una serie de reveses al neocolonial sistema de protección de inversiones contenido en tratados de libre comercio (TLC) y de inversiones (TBI). Son avances en el contexto de la urgencia que planteó David Boyd, el relator especial de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente (ver Derechos humanos y empresas trasnacionales , La Jornada, 23/10/23). Boyd advirtió en 2023 a la asamblea general de Naciones Unidas que es imperativo que los estados aceleren el ritmo para enfrentar las acciones climáticas y medioambientales, a fin de evitar una catástrofe planetaria y cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, pero que sin embargo ha surgido el obstáculo de enormes proporciones que representa el sistema de solución de controversias inversionista-Estado (ISDS por sus siglas en inglés). Su reporte Pagar a los contaminadores: las catastróficas consecuencias de la solución de controversias entre inversionistas y estados para la acción climática y ambiental y los derechos humanos (https://tinyurl.com/5xm3dz6f) es imprescindible.

Ante la mordaza que representa el sistema ISDS, hago un recuento de cinco alentadores acontecimientos este año.

1. En Estados Unidos crece la presión al presidente Biden para que, más allá de su promesa de no incluir ISDS en futuros tratados, retire este mecanismo de los tratados existentes. Al llamado del año pasado de congresistas liderado por la senadora Elizabeth Warren (https://tinyurl.com/4kefse2a), se han sumado más de 300 profesores de derecho y economía, resaltando el caso de la demanda de TransCanada contra Estados Unidos por 15 mil millones de dólares y de Prospera contra Honduras por alrededor de 11 mil millones de dólares ( https://tinyurl.com/3e2dz64u).

2. Respecto a esta última demanda, y una avalancha de demandas más en 2023, Honduras anunció su retiro del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias de Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial (ver México: ¿seguir a Honduras o a Ecuador? , La Jornada, 11/3/24). El resto de los países del hemisferio deberían hacer lo mismo, recordando el llamado No de Tokio de 1964, cuando todos los países de América Latina y otros votaron en contra de su creación durante la reunión anual del Banco Mundial, como nos recuerda Robin Broad, profesora de la American University (https://tinyurl.com/yc8j6j7m).

3. Pero no basta con salir del Ciadi; hay otros oscuros tribunales y, en el fondo, son los tratados los que permiten las demandas supranacionales. Por esto la Unión Europea dio un notable giro de 180 grados para planear una salida colectiva de sus 27 estados miembros del controvertido Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE); un oscuro acuerdo internacional erigido por ella misma, que protege a inversionistas de cualquier medida que pueda perjudicar sus expectativas de ganancias, especialmente medidas de protección al medio ambiente (https://tinyurl.com/5yrpx594).