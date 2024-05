Jared Laureles

Periódico La Jornada

Lunes 6 de mayo de 2024, p. 11

Tras detectar dificultades en el acceso del género femenino a la justicia en materia de trabajo, la Red de Mujeres Sindicalistas puso en marcha el Consultorio Laboral, el cual brindará asesoría jurídica gratuita a las empleadas de las industrias electrónica, automotriz y aeroespacial, call centers y de sectores estratégicos del T-MEC.

Claudia Domínguez, abogada consultora de la red, señaló que es el sector femenino el que se enfrentan a un viacrucis cuando se trata de casos de acoso u hostigamiento sexual, porque no hay una actuación judicial que las proteja y que inmediatamente dicte que el agresor no esté dentro del centro de trabajo, o que no esté cerca del domicilio de la víctima .