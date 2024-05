Reiteró que la independencia judicial es la garantía del efectivo ejercicio y protección de los derechos humanos del pueblo en general. Los jueces de nuestro país no somos simples voceros de la ley, somos más los verdaderos juzgadores cuya dignidad permanece intacta; cuya honestidad y honradez yace íntegra, intocada. Somos más los verdaderos juzgadores los que no permitimos la imposición o la variada seducción para resolver o decidir a modo, no resolvemos bajo consignas, somos más los verdaderos jueces los que portamos y preferimos esa bellísima toga, nunca un tapete será igual o similar a una toga .

Sostuvo que los verdaderos jueces no podemos transformarnos en títeres ni en marionetas de otros. El teatro guiñol ha quedado en desuso. No debe permitirse que los juzgadores del país funcionalmente puedan ser títeres o marionetas, porque la Constitución, aunque la contradigan, es la Constitución, la ley es la ley .

Reynaldo Manuel Reyes Rosas, magistrado del décimo tribunal colegiado en materia penal en la Ciudad de México, afirmó que para vivir en un real estado de derecho sólo se requiere del estricto respeto de la Constitución y criticó la política de abrazos, no balazos, del gobierno federal, así como las presiones ejercidas a los juzgadores para resolver los casos a modo .

Agregó que la elección de juzgadores federales por voto popular, como propuso el Ejecutivo federal, es un atentado a la independencia judicial. Los juzgadores no somos políticos ni oposición de persona o grupo alguno; tampoco representamos a mayorías o minorías. En el PJF no somos la dictadura de la toga, somos garantes de la Constitución , dijo.

Una acción legislativa por orden del Ejecutivo, de destitución masiva y arbitraria de ministros, juzgadores federales, sería un flagrante ataque a la independencia judicial, a la división de poderes y al estado de derecho en perjuicio de las partes en los juicios y de imparcialidad que nos puede afectar a todos , señaló el magistrado Froylán Muñoz Alvarado, ex director de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF (Jufed).

Muñoz Alvarado recordó que en 2018 resintieron la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos con la intención de afectar el ingreso de los juzgadores, así como la eliminación de los fideicomisos de dicho poder y la reducción presupuestal aplicada para el ejercicio 2024.

Hoy tenemos que defender la independencia judicial, por el patrimonio de todas las familias, por sus libertades. Por eso, con conocimiento de causa expresamos: no a la exhibición y difamación pública de los integrantes del Poder Judicial. No la elección de juzgadores por voto popular. No a la desaparición del Consejo de la Judicatura.

Durante el mitin se repartieron playeras con la leyenda #TodosSomoselPoderJudicial . También, la mayoría de los asistentes cargaron pancartas en las que se leía: Independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino un derecho de los ciudadanos ; No podemos ser ajenos a la voz de la gente, no podemos ser indiferentes al clamor social ; Basta de desprestigiar ; La ley se respeta ; El Poder Judicial le pertenece al pueblo de México . Además, gritaron el Poder Judicial, contrapeso nacional .

Antes de los discursos oficiales, Fernando Migues, trabajador del PJF, manifestó que al ministro en retiro Arturo Zaldívar lo juzgará el pueblo por cambiar la toga por el chaleco morenista y llamó a defender al Poder Judicial y a la ministra presidenta, Norma Piña.