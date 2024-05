Néstor Jiménez

Enviado

Periódico La Jornada

Lunes 6 de mayo de 2024, p. 5

Colima, Col., A menos de un mes de los comicios del 2 de junio, Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, sostuvo que va a haber amenazas , y al afirmar que Colima es la ciudad más violenta del mundo, aseveró que desde los gobiernos de Morena van a volverse superagresivos el mes que viene .

En un mitin organizado a un costado del Jardín Libertad, en la capital colimense, Gálvez también aseguró que la próxima semana rebasará en las encuestas a Claudia Sheinbaum.

Desde el inicio de su mensaje expresó: No se vale que Colima sea la ciudad más violenta del mundo, del mundo. ¡No se vale! Es un gran estado, es gente maravillosa , y calificó nuevamente como un “narcogobierno” a las administraciones morenistas.

Viene el 2 de junio. ¡Vamos a ganar! No tengan duda, pero necesitamos que no tengan miedo. Va a haber amenazas. ¡Yo no tengo miedo! Yo estoy con ustedes , señaló ante cientos de simpatizantes.

Habrá amenazas

Momentos después, en entrevista, expuso como ejemplo de dichas amenazas la denuncia que hizo este fin de semana el candidato de la oposición a la gubernatura de Puebla, Eduardo Rivera, quien acusó que fue atacado su domicilio. A la vez, enfiló de nuevo sus críticas contra Carlos Ímaz, ex esposo de Claudia Sheinbaum, de quien, sin presentar pruebas, relacionó a su hermano con posibles acciones de violencia contra candidatos.