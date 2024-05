N

unca fue tan vigente aquel dicho de que para ganar hay que sobreponerse hasta al arbitraje. El juvenil Pachuca no sólo compitió contra plantillas de jugadores consolidados, tanto en la Liga Mx como en la Concachampions, sino que además debió disputar un partido adicional por capricho o ineficacia de los silbantes y del (ya tan pronto) desprestigiado VAR, sistema que ante Pumas le anuló indebidamente un gol en el juego de play-in. El cuadro tuzo –único que dio la cara por el futbol mexicano en la Concacaf Champions Cup– vivió un par de semanas intensas hasta quedar casi sin aliento al encarar de forma paralela dos torneos.

En el futbol mexicano, si no estás entre los consentidos, cabe esperar toda clase de trabas, pero lo más increíble es que se las pongan al único equipo que se empeñó en la tarea de dar salida a futbolistas producto de sus fuerzas básicas, mientras el resto se la pasa importando a tientas y locas. Muchas veces traen balas percutidas que no aportan nada… En un tiempo resultó chocante y hasta provocó hilaridad que la directiva hidalguense se autodenominara El equipo de México ; hoy ese mote le ajusta mejor, ni siquiera hace falta irle al cuadro tuzo para simpatizar con su política de apoyar al talento nacional. No sólo el arbitraje enturbia el panorama también afecta una calendarización retorcida que puso al equipo liderado por Érick Sánchez a quemar piernas con tantos cotejos dejando apenas el tiempo mínimo de recuperación que exige la FIFA… Si no fueran tan despistados los federativos, se podría pensar que son perversamente maquiavélicos, dadas las pugnas de poder entre Grupo Pachuca, Televisa, Orlegi y demás… A la Liga Mx le resta un par de semanas para conocer al campeón, lo que ya tiene bien afianzado el cuadro tuzo –contra viento y marea– es la final de la Concachampions, el 1º de junio ante el Columbus Crew, de la liga estadunidense.