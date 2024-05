A

hora la sentencia de los partidos de oposición advierte a la gente que no vote por continuar el proyecto de la 4T. Dicho de otro modo: impedir el gobierno.

El cuento, el relato, como le llaman ahora, abandona totalmente la posibilidad de triunfo. Confiesan, sin decirlo abiertamente, que ya perdieron la guerra. El foco está ahora en lo que pudiera pasar en las cámaras.

Para pedir que no se le dé todo el poder a la 4T, elaboraron un discurso donde hablan del equilibrio entre los poderes y de impedir que, según ellos, el país siga por el camino que no les gusta.

Ya no hablan de ganar la Presidencia de la República, y menos de algún proyecto de gobierno, que no tienen y que de cualquier forma sería, cuando más, como el de Fox o el de Calderón, si acaso. El blanco de sus afanes está ahora en convencer a los que van a votar a favor de alguna o alguno de los candidatos de la 4T a las cámaras de no hacerlo.

Ya no se discute el triunfo de Claudia Sheinbaum, tampoco la forma de equilibrar poderes, idea con la que pretenden confundir al votante. Lo que buscan, a todas luces, es boicotear al próximo gobierno, y con ello no golpear a la 4T, sino a todos los gobernados.

La frustración y el odio desmedido que acumularon con los continuos fracasos por desestabilizar al gobierno actual hoy los quieren usar para engañar a la gente, como es su costumbre, y hablan de impedir que el gobierno de Claudia Sheinbaum –eso ya no lo discuten–, dé continuidad a los trabajos que requiere el país.

Pero no hay mucho qué decir. Durante más de tres décadas de dominio neoliberal poco o nada se hizo en favor de la gente. El dinero de muchísimos pobres y muchos clasemedieros, arrancado vía impuestos, fue a parar a los bolsillos de los más acaudalados. Los beneficios para el país se contabilizaron en cero.