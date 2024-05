Mientras los israelíes abiertamente afirman que no pueden garantizar la protección de periodistas en Gaza –y ayer anunciaron que clausurarán a Al Jazeera en Israel por razones de seguridad nacional , algo aún no condenado por Washington–, sus fuerzas lanzan bombas o disparan municiones hechas y entregadas por Estados Unidos que han matado a más de 34 mil civiles, entre ellos periodistas y sus familias.

Reporteros sin Fronteras (RSF) calcula que más de 100 comunicadores han sido asesinados desde el 7 de octubre en Gaza. Estos 103 periodistas no son números, son 103 voces que Israel ha callado, son 103 testigos menos a la catástrofe que se desarrolla en Palestina , denunció Christophe Deloire, secretario general de RSF (el numero subió a 105 poco después). El Comité de Protección de Periodistas registra 97 reporteros fallecidos en Gaza y denunció que “los periodistas han pagado el costo más alto –sus vidas– para defender nuestro derecho a saber la verdad”. Tanto el Comité como RSF destacan que éste ha sido el periodo más mortífero para periodistas en por lo menos 30 años.

La prensa libre es un pilar esencial de la democracia , declaró Joe Biden el viernes, agregando que los periodistas se esfuerzan para exponer la corrupción, documentar guerras y que algunos periodistas han dado sus vidas por este trabajo … Subrayó que el periodismo no debe ser crimen en ningún lugar y se atrevió a comentar que 2023 fue uno de los años más mortíferos para periodistas al señalar que una razón por eso es la guerra en Gaza, donde demasiados periodistas, la gran mayoría de ellos palestinos, han sido muertos (pero evitó identificar quién los mató y menos la asistencia de su gobierno para librar esa guerra). También dijo que Estados Unidos exige la liberación de todo periodista encarcelado en el mundo por hacer su trabajo (evitó mencionar a Julian Assange).

En casa, a pesar de las palabras bonitas de Biden y otros, Estados Unidos ha bajado 10 lugares desde el año pasado en el índice anual de RSF, Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2024, para ocupar ahora el lugar 55, una calificación nada estelar para el autoproclamado campeón mundial de la democracia. Aunque han bajado las violaciones y amenazas contra la prensa que existían durante el gobierno de Trump, quien abiertamente declaró a los medios como enemigo del pueblo –algo que sigue repitiendo– el informe destaca que no se han resuelto una gama de problemas que erosionan esta libertad tanto a nivel nacional como local, incluyendo agresiones contra periodistas por políticos como por arrestos de reporteros cubriendo protestas.

RSF y otros defensores de la libertad de prensa siguen denunciando la insistencia del gobierno estadunidense de continuar con sus esfuerzos para extraditar y enjuiciar al fundador de Wikileaks, Julian Assange, reiterando al supuesto campeón de la democracia que hacerlo viola ese pilar de la libertad de prensa.

A la vez, mayorías (dos tercios) de estadunidenses opinan que los medios no tienen plena libertad para reportar las noticias y más de 83 por ciento creen que los medios de noticias operan bajo influencia de intereses financieros o políticos, según Pew Research. La libertad de la prensa le pertenece al hombre que es dueño de una , escribió el periodista AJ Liebling en The New Yorker en 1960.

Tal vez los políticos deberían ejercer el derecho al silencio para evitar abusar de su libertad de expresión. En nuestro país tenemos estas tres cosas inexpresablemente preciosas: la libertad de expresión, la libertad de la conciencia y la prudencia de no practicar ninguna de ellas , escribió Mark Twain.

Pete Seeger. Newspapermen. https://open.spotify.com/track/087MHEQ5xMBdFuiu5LaSeJ?si=d2f63caa625e4963