on las cifras de las Cuentas Nacionales recalculadas con 2018 como año base, los ingresos del sector público como porcentaje del PIB pasaron de ser crecientes a estáticos y ligeramente decrecientes (Gráfico 1). Tras un ascenso inicial de 21.2% del PIB en 2018 a 22.4% en 2021 y 2022, los ingresos púbicos bajaron a 22.2% en 2023 y se estiman en 21.9% para este año, en el que los ingresos tributarios (impuestos) se espera sigan creciendo a 14.6% del PIB mientras los no tributarios se prevé sigan disminuyendo a 7.3%. Estos nuevos cálculos sólo refuerzan nuestra insistencia en aplicar ajustes fiscales para captar un 33% mínimo, con énfasis particular en el ISR.

En el primer trimestre del año, los ingresos presupuestarios ascendieron a 1.867 billones de pesos (-0.2% abajo de lo programado) y los gastos netos a 2.320 b, arrojando un déficit presupuestario de -452 mil millones (Gráfico 2) que, no obstante, fue 118 mil millones inferior al déficit programado. Los ingresos petroleros totalizaron 254 mil millones (-11.9% abajo de lo programado) y los no petroleros 1.613 billones (1.9% más). La CFE ingresó 104,469 millones y gastó 105,394; el IMSS ingresó 147,064 millones y gastó 264,296 m, y el ISSSTE ingresó 12,312 millones y gastó 135,309 m (ambos incluyendo pensiones).